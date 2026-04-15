Durante una trasmissione in streaming, il creator noto per i contenuti sul “looksmaxxing” si è improvvisamente sentito male, portando alla sospensione della diretta. Il video si è bloccato e lo schermo è rimasto vuoto, lasciando gli spettatori senza ulteriori aggiornamenti. Successivamente, è stato riferito che l’individuo è stato ricoverato per una sospetta overdose. La trasmissione si è interrotta senza ulteriori spiegazioni.

La diretta si interrompe di colpo, il video si blocca e gli spettatori restano davanti a uno schermo muto. In pochi minuti quello che sembrava un normale streaming diventa un caso online. È quanto accaduto a Braden Eric Peters, 20 anni, finito in ospedale per una sospetta overdose dopo un malore avvenuto durante una diretta social. Secondo quanto riportato da TMZ, l’episodio si sarebbe verificato nella serata di martedì. Durante lo streaming, alcuni utenti hanno iniziato a segnalare comportamenti anomali del giovane, fino all’ interruzione improvvisa della trasmissione. In un video poi circolato sui social, si vede il creator apparire visibilmente confuso, portarsi le mani alla testa e alla schiena, mentre le persone presenti gli chiedono se abbia bisogno di acqua.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malore in diretta per Clavicular: il creator del “looksmaxxing” Braden Eric Peters ricoverato per sospetta overdose

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