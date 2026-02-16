Nuova centrale idroelettrica sul Vajont | il progetto che riaccende il dibattito sulla diga della memoria

La società Welly Red srl ha annunciato di aver avviato i lavori per costruire una nuova centrale idroelettrica sul Vajont, provocando reazioni contrastanti tra chi teme rischi ambientali e chi vede opportunità di sviluppo. Il progetto prevede di utilizzare l’acqua del torrente, con una presa appena sotto il lago residuo, riaccendendo il dibattito sulla memoria della diga. La decisione arriva a più di sessant’anni dalla tragedia del 1963, che ancora oggi segna profondamente la valle. La nuova centrale potrebbe generare energia pulita, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela dei luoghi.

A più di sessant'anni dal disastro del 9 ottobre 1963, l'acqua del Vajont torna al centro di un nuovo progetto industriale: la società Welly Red srl ha infatti avviato l'iter per realizzare una centrale idroelettrica sul torrente Vajont, con presa allo scarico del lago residuo subito a valle della diga, nel territorio comunale di Erto e Casso. La notizia è comparsa tra le ultime comunicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia relative alle procedure di valutazione ambientale, aprendo un fronte delicato in uno dei luoghi simbolo della tragedia idroelettrica italiana. L'intervento proposto prevede una derivazione d'acqua a uso idroelettrico dal lago residuo che si è formato a valle della diga, con moduli di concessione indicati in 45 ls massimi e 15 ls medi, sfruttando un salto di circa 123 metri per produrre energia elettrica rinnovabile.