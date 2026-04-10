Nico Paz svolta nel futuro dell’argentino | l’annuncio cambia tutto Resterà al Como o partirà? Le novità

Nico Paz, giovane calciatore argentino, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro con il Como. Il presidente del club non ha escluso un possibile trasferimento durante il prossimo mercato estivo. La situazione resta incerta e dipenderà dalle decisioni che saranno prese nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sul trasferimento o sulla permanenza del giocatore nella squadra lombarda.

di Francesco Spagnolo Nico Paz è ancora tutto da scrivere. Il presidente del Como Suwarso non chiude la porta ad un trasferimento nel prossimo calciomercato. Il futuro di Nico Paz è uno dei temi più caldi in casa lariana, un argomento capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi e, allo stesso tempo, alimentare le preoccupazioni del mercato. Il giovane talento argentino, che sta incantando la Serie A con giocate d’alta scuola e una visione di gioco fuori dal comune, rappresenta il fulcro del progetto tecnico guidato da Cesc Fàbregas. Tuttavia, la sua esplosione non è passata inosservata ai grandi club europei. A fare il punto della situazione è stato Mirwan Suwarso, presidente del Como, che ha rilasciato una lunga intervista a La Provincia di Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Inter, Nico Paz resta un sogno soltanto accarezzato: lo attende il Real, futuro già tracciatoL'Inter si prepara ad affrontare per due volte il suo pallino di mercato Nico Paz. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea come il. tuttomercatoweb.com

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Il nuovo campioncino di Nico Paz è arte E non vedevamo l’ora di condividere con voi tutta la PAZzia che c’è stata dietro il nuovo design del 10 argentino del Como, pronto a mandare al manicomio le difese avversarie ed a inondarci di bonus in questo finale - facebook.com facebook