"Sono soltanto polemiche gratuite per mettere in discussione la correttezza del nostro sindaco". E’ il succo del messaggio di solidarietà che il capogruppo consiliare Lorenzo Giusti (Ancora Pietrasanta) invia al sindaco Alberto Giovannetti dopo la notizia della denuncia alla Procura presentata dall’autotrasportatore Alessandro Maggi. Quest’ultimo, come abbiamo riportato nell’edizione di ieri, ha chiesto ai giudici di verificare se sussiste l’ipotesi di reato per conflitto di interessi, riferendosi al fatto che la ditta di autotrasporti "Seardo", di proprietà della famiglia di Giovannetti, ha più volte posizionato opere d’arte, per mostre e installazioni, sul territorio comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti con Giovannetti: "Soltanto insinuazioni"

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