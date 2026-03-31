ciclismo olivia giovannetti sul podio

La giovane ciclista Olivia Giovannetti, originaria di Montelupo Fiorentino, ha raggiunto il suo primo podio in una competizione ufficiale. La gara si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni. Olivia si è posizionata tra i primi tre classificati, ottenendo un risultato che rappresenta un traguardo importante nella sua carriera.

La giovane allieva Olivia Giovannetti di Montelupo Fiorentino ha conquistato il suo primo podio. Dopo il debutto a Monte San Quirico alla periferia di Lucca, la talentuosa ciclista montelupina, che in questa stagione corre per il Team Fabiana Luperini allestito dall’ex campionessa pisana di ciclismo, dal padre di Olivia, Stefano, e da Gianni Marcucci presidente della società, ha colto il primo podio della nuova stagione con un brillante e promettente terzo posto nel Gran Premio Città di Legnano in Lombardia. Si è trattato di un risultato importante in quanto alla corsa lombarda hanno preso il via 104 atlete delle 114 iscritte con la presenza delle più forti esponenti della categoria in campo nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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