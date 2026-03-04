Nel suo nuovo lavoro l' autrice Sofia Giovannetti dà voce a chi convive con una malattia rara

Venerdì 6 marzo, alla Fabbrica delle Candele, si terrà un nuovo evento della rassegna letteraria

Venerdì 6 marzo, alla Fabbrica delle Candele torna un nuovo appuntamento della rassegna letteraria "Autori in Fabbrica". Per l'occasione, alle ore 18.30, verrà presentato il libro "Quanta luce fa un sorriso" di Sofia Giovannetti. "Quanta luce fa un sorriso” nasce dal desiderio di dare voce a chi spesso resta in silenzio, e di accendere una luce su una condizione poco conosciuta, ma profondamente umana: la storia di una famiglia vera. Una famiglia che l’autrice ha avuto il privilegio di conoscere da vicino. Il cuore di questo racconto è un bambino speciale, Lorenzo, che convive ogni giorno con una condizione rara, la galattosemia. Una parola difficile, dietro alla quale ci sono sorrisi, paure, conquiste, notti insonni e giornate piene d’amore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Dal 29 gennaio al 28 febbraio, decine di iniziative in tutto il Paese puntano a trasformare in pratica l'accesso equo alle terapie necessarie per chi convive con una malattia rara

Nicolas Giani, calciatore colpito da una rara malattia, muore a trentanove anni.Nicolas Giani è morto a 39 anni, a causa di una malattia rara che lo aveva colpito da tempo.