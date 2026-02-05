Il plank che scolpisce il punto vita e cambia la postura Non è quello che pensi

Il plank laterale sta conquistando sempre più appassionati, anche se spesso viene sottovalutato rispetto alla versione frontale. Molti pensano che sia solo un esercizio per addominali, ma in realtà aiuta a scolpire il punto vita e a migliorare la postura in modo più completo. È un movimento che richiede impegno e precisione, e può fare la differenza in un programma di allenamento efficace.

Nel mondo degli esercizi a corpo libero il plank laterale è spesso offuscato a favore della versione frontale ma in realtà è più complesso e completo. È un movimento essenziale per il rafforzamento del core, inteso non come semplice insieme di addominali ma come centro di controllo del corpo, responsabile di equilibrio, postura e protezione della colonna vertebrale. Il plank laterale agisce in profondità, coinvolgendo muscoli stabilizzatori che lavorano poco negli esercizi tradizionali e che risultano fondamentali nella vita quotidiana, nella camminata, nella corsa e in qualsiasi gesto atletico. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il plank che scolpisce il punto vita e cambia la postura. Non è quello che pensi Approfondimenti su Plank Postura Valentino, ecco il luogo di Roma che lo stilista amava più di ogni altro (non è quello che pensi) Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni, è stato uno dei più grandi stilisti italiani. Marchio di smartphone che cresce più di apple e samsung non è quello che pensi Nel 2025, il mercato degli smartphone cresce solo del 2%, un dato molto più basso rispetto al 7% registrato nel 2024. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Plank Postura Le McLaren di Norris e Piastri squalificate a Las Vegas per l'usura del plank. Che cos'è il plank, la tavoletta sotto il fondoClamoroso epilogo del Gp di Las Vegas: terminati i festeggiamenti, la corsa è stata improvvisamente riaperta dalle verifiche tecniche effettuate dalla Federazione e anche il Mondiale. Si tratta di ... corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.