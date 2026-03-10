Diletta Leotta svela il segreto del matrimonio felice con Karius e sorprende tutti e non è quello che pensi

Diletta Leotta ha condiviso in un’intervista il proprio punto di vista sul rapporto con Loris Karius, spiegando come affrontano le sfide quotidiane e mantenere la complicità. Ha parlato di alcuni sacrifici necessari per vivere insieme e di come la comunicazione sia fondamentale. La giornalista ha inoltre rivelato alcuni dettagli sulla vita di coppia, senza entrare troppo nel personale.

Diletta Leotta ha rivelato il segreto del suo matrimonio con Loris Karius, offrendo uno spaccato sincero e personale sulla vita di coppia e sui sacrifici che accompagnano un rapporto moderno. La conduttrice televisiva ha raccontato, nel podcast di Paola Perego “Poteva andare peggio”, come la loro relazione sia costruita su fiducia, spazi personali e momenti condivisi intensi, nonostante gli impegni lavorativi e la distanza geografica. Sposati da quasi due anni e in attesa del secondo figlio, Leotta e Karius hanno trovato un equilibrio unico che li aiuta a vivere serenamente la vita familiare e professionale. Il racconto di Diletta parte dai momenti più difficili della sua vita personale, come l’hackeraggio del suo telefono a 23 anni, quando foto intime furono rubate e condivise online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

