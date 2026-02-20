Iscrizioni on line 2026 27 | adempimenti delle scuole dopo la chiusura delle domande Tutte le scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato il 23 febbraio 2026 che le scuole devono completare specifici adempimenti dopo la chiusura delle iscrizioni online per il prossimo anno scolastico. La comunicazione dettaglia le scadenze e le procedure da seguire, tra cui la verifica delle iscrizioni e l’invio di dati al sistema centrale. Le scuole devono rispettare queste indicazioni per garantire l’organizzazione delle classi e la pianificazione delle attività. Le scuole ora si preparano a rispettare le nuove scadenze indicate dal ministero.

Con nota del 23 febbraio 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornisce indicazioni operative sugli adempimenti che le scuole sono tenute a svolgere al termine delle iscrizioni on line per l'anno scolastico 20262027. L'articolo Iscrizioni on line 202627: adempimenti delle scuole dopo la chiusura delle domande. Tutte le scadenze.