Decreto bollette 2026 | bonus da 90 euro e taglio fino a 3 miliardi delle spese per famiglie e imprese Tutte le misure

Il governo ha approvato un nuovo decreto che interviene sulle bollette del 2026. Sono previsti bonus da 90 euro per le famiglie e un taglio di spese fino a 3 miliardi di euro per imprese e famiglie. Inoltre, per il 2026 sono stanziati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’energia elettrica, per aiutare chi ha bisogno. Le misure cercano di alleggerire i costi e dare respiro a chi si trova in difficoltà.

Decreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità. Lo prevede la bozza del decreto legge che dovrebbe andare la prossima settimana in cdm con le "misure urgenti di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas e di riduzione delle bollette elettriche in favore di famiglie e imprese". In particolare, per quanto riguarda l'energia elettrica l'Arera emanerà una delibera per la spesa di 315 milioni che servono per il riconoscimento di un contributo straordinario di 90 euro sulla materia prima energia per i titolari di bonus sociale.

