Il Molo Manfredi si rafforza completati i primi lavori | in arrivo la Enchanted Princess

Procedono a ritmo serrato i lavori di adeguamento del Molo Manfredi, dove sono stati completati in tempi record gli interventi di protezione al piede della struttura per i primi 200 metri dei 450 previsti. Un traguardo importante che consentirà già da domenica 26 aprile l’accosto della prima.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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