Turismo crocieristico a Salerno | migliaia di turisti in città il calendario degli attracchi

A Salerno sono previste numerose navi da crociera nei prossimi giorni, con migliaia di turisti attesi in città. Fino all’8 maggio, gli approdi avverranno al Molo 3 gennaio, mentre la stazione marittima non sarà utilizzata per motivi tecnici. I lavori di dragaggio in corso al Molo Manfredi, che si ripetono ogni sei o sette anni a causa del fondo marino, impegnano questa area e ne rendono temporaneamente inutilizzabile l’accesso.

Innumerevoli navi da crociera attraccheranno a Salerno. In particolare, fino all'8 maggio gli approdi sono previsti al Molo 3 gennaio e non alla stazione marittima, in quanto al molo Manfredi sono in corso i lavori di dagraggio che si effettuano ogni 6 o 7 anni a causa del fondo marinoche, per la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Curiosità, Costa Fascinosa salpa da Salerno nel 2027: cresce il turismo crocieristicoCon le sue 524 cabine con balcone, 9 piscine e idromassaggi, 9 ristoranti e stuzzicherie e 12 bar & Lounge, la splendida nave salpando dalla nostra... Otranto regina dell’Adriatico: un 2026 da record per il turismo crocieristicoOTRANTO – La città di Otranto continua a consolidare il suo ruolo di porto privilegiato per il turismo crocieristico di alta qualità, riaffermando... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Agropoli conquista il Seatrade di Miami: la Magna Graecia punta sul turismo crocieristico d’eccellenza. Turismo a Salerno, 682mila visitatori tra crociere e vie del mareSalerno si afferma sempre più come snodo strategico del turismo marittimo nel Mediterraneo. I dati contenuti nel report esclusivo del Comune delineano un quadro inequivocabile: la città ha accolto ... ilmattino.it Turismo crocieristico: 199 miliardi di dollari di produzione. I dati WttcSecondo l'ultimo report del Wttc il settore crocieristico ha generato 199 miliardi di dollari di produzione economica totale ... guidaviaggi.it