Turchia la protesta dei minatori che il potere vorrebbe nascondere

In Turchia, 110 minatori sono stati fermati ad Ankara durante una manifestazione, mentre protestavano senza ricevere il salario. Le istituzioni non hanno fornito risposte ufficiali sulla vicenda. La protesta dei minatori ha attirato l'attenzione e rappresenta un episodio di tensione tra lavoratori e autorità. La vicenda si inserisce in un quadro di contestazioni che coinvolgono il settore minerario nel paese.

Minatori senza salario, istituzioni senza risposte. In Turchia la vicenda dei 110 minatori fermati ad Ankara racconta molto più di una semplice protesta sindacale. Racconta un Paese in cui una parte del mondo del lavoro, privata di stipendi arretrati e indennità di licenziamento, è costretta a ricorrere a forme estreme di pressione pur di ottenere ascolto. I lavoratori coinvolti avevano già compiuto quasi duecento chilometri a piedi dalla provincia di Eskisehir per arrivare davanti al ministero dell’Energia. Non erano lì per mettere in scena una provocazione politica, ma per reclamare ciò che ritenevano un diritto elementare: essere pagati. La loro decisione di iniziare uno sciopero della fame davanti ai cancelli del ministero indica il livello di esasperazione raggiunto.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Turchia, la protesta dei minatori che il potere vorrebbe nascondere Notizie correlate Il missile verso la Turchia, il figlio di Khamenei al potere, il bilancio dei morti: cosa sta succedendo nel GolfoMassima allerta: Ankara denuncia un ordigno diretto nello spazio aereo turco neutralizzato dall’Alleanza Atlantica. "La promessa elettorale" che vorrebbe un cittadino dai candidati sindaco: "Non fare più lo slalom tra gli escrementi dei cani"«In vista delle prossime elezioni, scrivo questa breve nota per sottoporre alla vostra attenzione un problema che incide pesantemente sulla qualità... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Turchia. Minatori in sciopero della fame: fermati dopo la protesta per salari non pagati; Acquacoltura in mare aperto, Italia fanalino di coda in Europa; I Fiori del Mandorlo in Turchia si esibiscono davanti il presidente Erdogan; Lamù va in pensione: oltre 100 gli interventi di soccorso del pastore australiano dei vigili del fuoco, dal crollo del ponte Morandi al... Turchia avamposto Nato. Schiera i Patriot a protezione di un radar Usa, protesta con l'IranLa Turchia si sta stancando di osservare il conflitto mediorientale da dietro le quinte ed attendere. Con l’installazione dei missili Patriot nella base di Malatya, Ankara manda un messaggio chiaro ... huffingtonpost.it Intervento odontoiatrico in Turchia lo lascia senza denti, 48enne si toglie la vita: AbbandonatoNell’inchiesta sulla morte del 48enne britannico Pawel Bukowski i familiari accusano i servizi sanitari di averlo abbandonato: Si era sempre preso ... fanpage.it Kisebükü è una delle baie più belle della Turchia, - facebook.com facebook Giro di Turchia 2026, si parte con la volata vincente di Tom Crabbe! 3° Davide Persico, 8° Filippo Cettolin e 9° Giovanni Lonardi x.com