Il missile verso la Turchia il figlio di Khamenei al potere il bilancio dei morti | cosa sta succedendo nel Golfo

Nel Golfo, si sono verificati recenti attacchi con missili che hanno colpito obiettivi in Turchia, mentre il figlio del leader supremo iraniano ha assunto una posizione di potere. Il bilancio delle vittime degli scontri è ancora in aggiornamento, mentre le notizie riferiscono di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. La regione rimane sotto stretta osservazione per le nuove fasi di questa crisi.
Massima allerta: Ankara denuncia un ordigno diretto nello spazio aereo turco neutralizzato dall'Alleanza Atlantica. Aumenta la pressione sul traffico aereo Sul terreno, intanto, si moltiplicano gli indicatori di un conflitto che si allarga. La Nato ha condannato il lancio di un missile balistico iraniano in direzione della Turchia; Ankara ha riferito che le difese aeree dell'Alleanza lo hanno intercettato e distrutto, con frammenti dell'intercettore caduti nella provincia meridionale di Hatay senza causare vittime. Dall'Iran arriva anche un nuovo aggiornamento sul bilancio delle vittime: la Fondazione dei Martiri e dei Veterani, citata dall'agenzia Irna, parla di almeno 1.
