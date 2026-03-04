Il missile verso la Turchia il figlio di Khamenei al potere il bilancio dei morti | cosa sta succedendo nel Golfo

Nel Golfo, si sono verificati recenti attacchi con missili che hanno colpito obiettivi in Turchia, mentre il figlio del leader supremo iraniano ha assunto una posizione di potere. Il bilancio delle vittime degli scontri è ancora in aggiornamento, mentre le notizie riferiscono di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. La regione rimane sotto stretta osservazione per le nuove fasi di questa crisi.