La promessa elettorale che vorrebbe un cittadino dai candidati sindaco | Non fare più lo slalom tra gli escrementi dei cani
Un cittadino di Pescara si lamenta con i candidati sindaco perché il centro storico è invaso da escrementi di cani, rendendo difficile camminare per le strade. La sua richiesta è semplice: smettere di dover fare lo slalom tra le deiezioni animali. La situazione si aggrava dopo le feste, quando aumentano le passeggiate con gli animali e i rifiuti si accumulano sui marciapiedi. La persona ha notato che i cani lasciati senza guinzaglio contribuiscono a creare un problema che si ripercuote sulla vivibilità del quartiere.
«In vista delle prossime elezioni, scrivo questa breve nota per sottoporre alla vostra attenzione un problema che incide pesantemente sulla qualità della vita a Pescara, e in particolare nel nostro centro storico. Amo la mia città e mi piace viverla a piedi, ma oggi camminare per le nostre vie è diventato un esercizio umiliante: siamo costretti a un continuo "slalom" tra le cacche dei cani abbandonate sui marciapiedi. È una situazione di degrado non più tollerabile, che danneggia l'immagine di Pescara agli occhi dei turisti e rende difficile il passaggio a genitori con passeggini e persone anziane.🔗 Leggi su Ilpescara.it
"Per entrare in ufficio dobbiamo fare lo slalom tra escrementi e gente che dorme per terra"
Questa mattina i dipendenti hanno incontrato una scena difficile all’ingresso dell’ufficio.
San Benedetto, estate elettorale tra degrado e richieste: i comitati chiedono ascolto ai candidati sindaco.
San Benedetto del Tronto si avvicina alle elezioni con le strade piene di buche e zone abbandonate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Perché i giapponesi hanno premiato le promesse economiche di Takaichi; Sanae Takaichi ha vinto la sua scommessa; Giappone, trionfo elettorale per la premier Takaichi; Giappone: la vittoria di Takaichi sostiene le azioni ma aumenta la pressione su yen e titoli di Stato.
La promessa elettorale che vorrebbe un cittadino dai candidati sindaco: Non fare più lo slalom tra gli escrementi dei caniTramite questa rubrica, ogni cittadino potrà inviare quale promessa vorrebbe sentirsi raccontare dai candidati a sindaco di Pescara (Carlo Masci, Carlo Costantini, Domenico Pettinari, Gianluca Fusilli ... ilpescara.it
La Campania al voto: tra la promessa di condono e abusi ediliziLa sfida campana tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli continua. Nell’ultima settimana si è riaperto un dibattito che, sul piano elettorale, potrebbe portare nuovi consensi al centrodestra. Il senatore ... la7.it
La pubblicazione dei file Epstein, promessa da Trump in nome della trasparenza e usata in campagna elettorale, ha generato più caos che chiarezza. La diffusione, caotica e incompleta, ha alimentato sospetti su documenti trattenuti per ragioni di sicurezza na facebook