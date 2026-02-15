La promessa elettorale che vorrebbe un cittadino dai candidati sindaco | Non fare più lo slalom tra gli escrementi dei cani

Un cittadino di Pescara si lamenta con i candidati sindaco perché il centro storico è invaso da escrementi di cani, rendendo difficile camminare per le strade. La sua richiesta è semplice: smettere di dover fare lo slalom tra le deiezioni animali. La situazione si aggrava dopo le feste, quando aumentano le passeggiate con gli animali e i rifiuti si accumulano sui marciapiedi. La persona ha notato che i cani lasciati senza guinzaglio contribuiscono a creare un problema che si ripercuote sulla vivibilità del quartiere.

«In vista delle prossime elezioni, scrivo questa breve nota per sottoporre alla vostra attenzione un problema che incide pesantemente sulla qualità della vita a Pescara, e in particolare nel nostro centro storico. Amo la mia città e mi piace viverla a piedi, ma oggi camminare per le nostre vie è diventato un esercizio umiliante: siamo costretti a un continuo "slalom" tra le cacche dei cani abbandonate sui marciapiedi. È una situazione di degrado non più tollerabile, che danneggia l'immagine di Pescara agli occhi dei turisti e rende difficile il passaggio a genitori con passeggini e persone anziane.🔗 Leggi su Ilpescara.it

