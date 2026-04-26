Ogni settimana su questa pagina, il critico Vittorio Sgarbi presenta un'opera di un artista, passato o presente, analizzandola attraverso una lettura personale. Si parlerà di dipinti, affreschi, sculture e installazioni, offrendo un approfondimento su ciascun pezzo. Il percorso si snoda tra le meraviglie dell’arte, con l’obiettivo di far conoscere e interpretare opere di grande rilievo. La rubrica si propone di esplorare il patrimonio artistico in modo diretto e accessibile.

Un lungo viaggio attraverso le meraviglie del mondo dell'arte. Ogni settimana in questa pagina il critico Vittorio Sgarbi racconterà l'opera di un grande maestro del passato o del presente - una tela, un affresco, una scultura, un'installazione - leggendola con un occhio particolare. Non soltanto facendoci (ri)scoprire un gioiello dimenticato o lontano dai grandi itinerari del turismo culturale, ma anche facendone emergere i legami artistici e sociali con l'attualità. Una lezione di un intellettuale sempre fuori dal coro che ha molto da insegnarci. Se il Novecento è stato anche il secolo delle icone, Andy Warhol ne ha dato la formula pop più celebre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Turandot, il volto che diventa icona

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