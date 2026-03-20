Questa volta purtroppo non è un meme Ci ha insegnato che la giustizia aveva il volto di un Ranger e che la disciplina può trasformare un ragazzino tormentato dai bulli in un’icona planetaria

Chuck Norris, attore noto per il ruolo di un Ranger e simbolo di disciplina, è deceduto a 86 anni alle Hawaii. L’attore è stato ricoverato in ospedale a Kauai poche ore prima della morte. La notizia è stata diffusa dai familiari, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Norris aveva conquistato il pubblico con le sue interpretazioni e il suo personaggio iconico.

C huck Norris, l’uomo che per generazioni è stato sinonimo di invincibilità, ci ha lasciati. L’attore si è spento a 86 anni alle Hawaii, proprio in quel paradiso di Kauai dove era stato ricoverato d’urgenza solo poche ore prima. Nonostante i primi segnali di speranza e l’ottimismo iniziale, il cuore dell’attore di Walker Texas Ranger ha smesso di battere. Una notizia che colpisce i tanti fan che, attraverso i film e i celebri meme, lo avevano trasformato in un eroe immortale, capace di sconfiggere ogni avversario. Anni 90: cosa amavamo. guarda le foto L’ultimo messaggio di Chuck Norris: «Salgo di livello». Solo dieci giorni fa, Chuck Norris festeggiava il traguardo degli 86 anni con la consueta energia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Questa volta, purtroppo, non è un meme. Ci ha insegnato che la giustizia aveva il volto di un Ranger e che la disciplina può trasformare un ragazzino tormentato dai bulli in un’icona planetaria Articoli correlati Dawson’s Creek, la serie che ci ha insegnato a crescereQuando ancora si parlava di telefilm, si aspettava la messa in onda quotidiana in TV e si registrava in VHS un episodio per non rischiare di... Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic…»Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic…» Lewandowski può... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)