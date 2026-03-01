Stasera, 1° marzo 2026, Rai 1 trasmette in prima serata Franco Battiato – Il lungo viaggio, il biopic diretto da Renato De Maria dedicato a uno dei musicisti più amati e irripetibili della storia italiana. A prestare volto, voce e corpo al “Maestro” è Dario Aita, attore palermitano che in pochi anni ha saputo imporsi come uno dei talenti più solidi del cinema e della televisione italiana. Nato a Palermo il 25 gennaio 1987, Aita cresce con una solida formazione umanistica: consegue la maturità classica al Liceo “Giovanni Meli” del capoluogo siciliano, poi si trasferisce a Genova dove, nel 2011, si diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il nuovo volto del Maestro: chi è Dario Aita, l’attore che diventa Battiato stasera su Rai 1

Dario Aita si trasforma in Franco Battiato: ecco il provino che ha convinto tuttiNelle ultime ore è stato diffuso in rete il provino originale con cui l'attore ha convinto i produttori e si è aggiudicato il ruolo del cantautore...

Leggi anche: Franco Battiato. Il lungo viaggio, recensione: un grande Dario Aita veste i panni di Franco Battiato in questo racconto umano e musicale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dario Aita.

Discussioni sull' argomento Chi è Dario Aita, il volto scelto per Franco Battiato: età, compagna, carriera e vita privata; Chi è Elena Gigliotti, la compagna di Dario Aita: età, carriera e famiglia.

Chi è Elena Gigliotti, la compagna di Dario Aita: età, carriera e famigliaLa vita privata di Dario Aita è sempre stata avvolta da grande riservatezza, ma un volto accompagna l’attore da oltre dodici anni: quello di Elena ... ilsipontino.net

Dario Aita, prospettiva BattiatoIl teatro, la Tv, gli esordi con De Maria e il boom con Sorrentino. Ma è la prima volta che tiene un intero film sulle spalle: ‘Il lungo viaggio’, immersione totale nella vita del maestro. In cui è di ... rollingstone.it

Rai1. . Un ruolo. Una responsabilità. Un viaggio interiore. Dario Aita racconta il suo Franco Battiato. #FrancoBattiato - #IlLungoViaggio, questa sera alle 21.30 su #Rai1 e #RaiPlay - facebook.com facebook