A Milano l’omaggio a Giacomo Puccini nel centenario di Turandot. Un ponte di musica e bellezza tra Viareggio e "Casa Toscana". La grande lirica incontra lo spirito olimpico. Il Festival Puccini di Torre del Lago è protagonista degli eventi culturali di Milano-Cortina 2026 con un concerto esclusivo lunedì alle 18.30. L’evento sarà il cuore pulsante della terza giornata di " Casa Toscana " il progetto curato da Toscana Promozione Turistica alle Terme De Montel. In questo spazio, pensato per incarnare uno spirito olimpico fatto non solo di competizione ma anche di condivisione e incontro, il Festival celebra una ricorrenza fondamentale per la storia della musica: il centenario di Turandot. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centenario di Turandot. Puccini alle Olimpiadi

