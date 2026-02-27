’Verso Turandot’ Nuovo appuntamento al Teatro del Giglio

Stasera il Teatro del Giglio ospita una nuova rappresentazione dedicata a uno dei capolavori di Giacomo Puccini, Turandot. L’evento si concentra sulla messa in scena di questa opera, attirando l’attenzione di appassionati e appassionate di musica lirica. La serata promette di offrire un’interpretazione fedele e coinvolgente di uno dei lavori più amati del repertorio.

Grandi ospiti per un incontro che vede al centro uno dei capolavori firmati Giacomo Puccini: ’Turandot’. Il Maestro Nicola Luisotti (nella foto di Cory Weaver) sarà ospite d’eccezione al Teatro del Giglio Giacomo Puccini mercoledì 4 marzo (ore 20.30) per ’Turandot e i suoi misteri’, evento di punta di ’Verso Turandot’, l’articolato programma di conferenze, incontri e momenti di studio dedicati alla complessità dell’ultima opera del Maestro, realizzato dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in stretta sinergia con il Centro Studi Giacomo Puccini e la Fondazione Giacomo Puccini nell’anno del Centenario della prima assoluta. La presenza di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Verso Turandot. Manuel Rossi al foyer del GiglioManuel Rossi sarà protagonista giovedì 26 febbraio (ore 18, foyer Teatro del Giglio, ingresso libero e gratuito) della conferenza dal titolo “Miti di...

Turandot e l’ultimo enigma di Puccini: Manuel Rossi racconta i manoscritti di BruxellesGiovedì (26 febbraio) alle 18, nel foyer del Teatro del Giglio, Manuel Rossi sarà protagonista della conferenza dal titolo Miti di carta: Puccini dopo Turandot, nuovo appuntamento a ingresso libero e ... luccaindiretta.it

