Nella seconda giornata degli Assoluti Invernali di tuffi a Bolzano, Marsaglia ha battuto Tocci di un metro nel trampolino dal metro maschile, mentre Pizzini ha conquistato il suo secondo titolo nella competizione. La manifestazione ha visto competizioni nella categoria senior con prove individuali dal trampolino di un metro e dai tre metri femminile. La gara si è svolta senza rinvii o interruzioni significative.

Seconda giornata a Bolzano per gli Assoluti Invernali di tuffi. Nella categoria senior si assegnavano oggi altri due titoli dal trampolino, quello del metro maschile e quello dei tre metri femminile. C’era grande attesa per il duello dal metro tra Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Alla fine ha vinto il romano, che si è imposto con il punteggio complessivo di 393.30. Dopo un iniziale doppio e mezzo ritornato raggruppato non senza sbavature (49.60), Marsaglia si è ripreso benissimo e ha trovato prima un doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 73.50 e poi all’ultimo un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 75.20. Tocci ha concluso al secondo posto, ma davvero molto vicino al compagno di squadra, visto che ha chiuso con un punteggio totale di 388. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, Marsaglia batte Tocci dal metro agli Assoluti Invernali. Bis di Pizzini

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