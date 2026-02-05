Sei fuori Amici 25 clamoroso colpo di scena | proprio la più amata

La tensione aumenta all’interno della scuola di Amici 25. Durante le prove e le selezioni per il Serale, si sono verificati momenti di grande sorpresa. Un concorrente molto amato è stato eliminato in modo inaspettato, lasciando tutti senza parole. La decisione ha acceso discussioni tra gli studenti e ha fatto salire l’attenzione tra i telespettatori. La gara si fa sempre più difficile, e ogni passo può essere quello decisivo.

Ad Amici 25 il clima si fa sempre più teso man mano che la corsa verso il Serale entra nel vivo. Nella scuola più seguita della televisione, ogni comunicazione della produzione pesa come un macigno sugli allievi, consapevoli che il margine di errore ormai è ridottissimo. La sensazione diffusa, nel daytime andato in onda oggi, è stata quella di trovarsi davanti a uno snodo decisivo, uno di quelli capaci di cambiare il destino di un percorso costruito settimana dopo settimana. >> Katia Pedrotti, tutti impazziti a casa Pacelli: è lei a dare la notizia Nel corso della puntata, i cantanti hanno ricevuto una comunicazione che ha immediatamente acceso l'ansia.

