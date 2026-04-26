Nella giornata di oggi si disputano le partite tra Milan e Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su formazioni e risultato. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per la classifica: i rossoneri puntano a superare il Napoli, mentre i bianconeri cercano di avvicinarsi alla zona alta. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, e le due squadre si preparano a uno scontro diretto importante per la corsa alle competizioni europee.

2026-04-26 17:44:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: La Juve tenta l’aggancio al Milan, i rossoneri tentano quello al Napoli. La corsa Champions rimane serratissima, perché dietro continuano a correre e così bianconeri e rossoneri provano a conquistare tre punti pesantissimi per consolidare il piazzamento tra le prime quattro. La squadra di Luciano Spalletti, a 66 punti, è a 3 lunghezze da quella di Massimiliano Allegri, che a sua volta è a -3 dal Napoli di Antonio Conte (venerdì vittorioso sulla Cremonese). Un match nel quale la Juve ritrova anche Vlahovic tra i convocati, e che proverà a vincere dando continuità all’ottima striscia di risultati: tre vittorie nelle ultime tre partite, cinque successi e un pareggio nelle ultime sei gare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti e Allegri, scontro Champions

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