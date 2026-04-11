Chiellini prima di Atalanta Juve | Rinnovo Spalletti? C’è una cosa che vi dico da tempo! E il risultato del Milan non ci interessa

Prima della partita contro l’Atalanta, il dirigente della Juventus ha parlato di alcuni temi legati alla squadra. Ha menzionato il rinnovo di Spalletti, affermando di averlo detto già da tempo, e ha dichiarato che il risultato del Milan non è rilevante per la squadra. Le sue parole sono state riportate poco prima che iniziasse l’incontro.

Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Atalanta Juve, forfait a sorpresa per Palladino: Sulemana non va nemmeno in panchina! Il motivo Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! De Zerbi confessa: «Ecco perché il Tottenham si salverà, ho parlato con i calciatori uno a uno.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiellini prima di Atalanta Juve: «Rinnovo Spalletti? C’è una cosa che vi dico da tempo! E il risultato del Milan non ci interessa» Chiellini a Sky: «Il risultato del Milan non ci interessa. Rinnovo Spalletti? Era solo questione di tempo»di Francesco SpagnoloChiellini a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai microfoni di Sky. Chiellini prima di Juve Lazio: «Felicissimi di Spalletti, fa parte del futuro e del presente di questo club. Sul suo rinnovo vi dico questo»Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.