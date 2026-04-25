Caso Rocchi | Abodi attacca il Coni e minaccia sanzioni severe

Il ministro dello sport ha criticato pubblicamente il Coni per come ha gestito la denuncia riguardante Gianluca Rocchi a Milano. La polemica riguarda il modo in cui l'ente ha affrontato le procedure e le decisioni prese in relazione a questa vicenda. Non sono stati forniti dettagli su eventuali provvedimenti o sanzioni, ma il ministro ha annunciato possibili azioni contro il Coni.

? Cosa sapere Il ministro Abodi contesta al Coni la gestione della denuncia su Gianluca Rocchi a Milano.. Il governo sportivo minaccia sanzioni se la Procura di Milano confermerà le responsabilità.. A Roma, il ministro per lo sport Abodi ha espresso duri giudizi riguardo alla gestione della denuncia che coinvolge Gianluca Rocchi presso la Procura di Milano, segnalando possibili sanzioni qualora venissero confermate delle colpe. Il provvedimento del governo sportivo si inserisce nel solco dell’indagine aperta a Milano, dove la questione ha sollevato dubbi sulla trasparenza dei canali interni. Abodi ha manifestato l’esigenza di ricevere quanto prima i dettagli ufficiali da parte del Coni, sottolineando come l’aspetto più problematico riguardi proprio il modo in cui la segnalazione sia stata trattata all’interno del sistema calcistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Rocchi: Abodi attacca il Coni e minaccia sanzioni severe Notizie correlate Abodi sul caso Rocchi: «In caso di accertate responsabilità non potranno non esserci conseguenze. La cosa più grave…»Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Caso Rocchi, Abodi: “Se accertate responsabilità ci saranno conseguenze”«Mi aspetto informazioni dal Coni e, se emergeranno responsabilità, ci saranno conseguenze» . Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia fuori dal Mondiale 2026, Abodi spegne ogni speranza di ripescaggio: 'Non è opportuno'; Dal 4 maggio chiuderà nuovamente la via Rugacesio; Bernasconi ha problemi al ginocchio, Hien vede il ritorno tra i convocati; Autodromo blindato: Ferrari in pista. Caso Rocchi, Abodi attacca: «Serve trasparenza, il sistema deve dare risposte»Il ministro ha chiarito di non voler entrare nel merito dell’indagine della Procura di Milano né dell’operato di Rocchi, lasciando spazio alla magistratura. Tuttavia, ha puntato il dito contro un ... ilovepalermocalcio.com Abodi sul caso Rocchi: L’aspetto più grave è come la denuncia è stata gestita nel sistema calcisticoAbodi caso Rocchi: il ministro dello Sport chiede informazioni al Coni e attacca il sistema calcistico per come ha gestito la denuncia di Rocca. Conseguenze in arrivo ... ilnapolista.it "Non potranno non esserci conseguenze": Abodi durissimo sul caso #Rocchi x.com "Non potranno non esserci conseguenze": Abodi durissimo sul caso Rocchi - facebook.com facebook