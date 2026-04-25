La Procura generale dello sport ha richiesto con urgenza una relazione dettagliata alla FIGC riguardo al caso Rocchi. La richiesta arriva dopo che l’indagine condotta dal pubblico ministero aveva portato all’archiviazione del procedimento da parte del procuratore Chinè. La situazione viene ora riesaminata dalla Procura generale, che desidera ricevere tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali ulteriori approfondimenti.

. Il terremoto giudiziario che ha coinvolto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si sposta ora sul piano della giustizia sportiva. Secondo quanto riferito dall’ ANSA tramite fonti interne al CONI, il capo della Procura generale dello Sport, Ugo Taucer, ha ufficialmente richiesto una relazione immediata a Giuseppe Chinè, responsabile della Procura della Federcalcio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il fulcro della questione risiede nella gestione passata della vicenda: la Procura FIGC, infatti, aveva precedentemente archiviato gli atti trasmessi dall’AIA riguardanti i fatti per i quali Rocchi è oggi indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Rocchi, la Procura generale dello sport chiede relazione immediata a quella FIGC: Chinè aveva archiviato

Notizie correlate

Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede conto alla Figc: perché la denuncia di Rocca fu archiviata?Mentre la Procura di Milano del pm Ascione porta avanti l’indagine penale su Rocchi per concorso in frode sportiva, sul fronte della giustizia...

Palazzetto dello sport. Procedimento archiviatoL’Autorità nazionale anticorruzione ha archiviato il procedimento di vigilanza relativo all’appalto integrato per i lavori di demolizione e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Sono sereno; Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Sono sereno.

Rocchi indagato: Procura Figc chieda gli atti a MilanoLa Procura federale, apprende l'ANSA da fonti Federcalcio, ha chiesto questa mattina gli atti alla Procura della Repubblica di Milano sul caso di Gianluca Rocchi, prima ancora che tale richiesta foss ... ansa.it

Abodi sul caso Rocchi: L’aspetto più grave è come la denuncia è stata gestita nel sistema calcisticoAbodi caso Rocchi: il ministro dello Sport chiede informazioni al Coni e attacca il sistema calcistico per come ha gestito la denuncia di Rocca. Conseguenze in arrivo ... ilnapolista.it

La Procura generale dello sport chiede una relazione immediata a Chinè Il caso Rocchi si sposta sul piano della giusitizia sportiva - facebook.com facebook

Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebb x.com