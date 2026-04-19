La Corte d' appello ribalta il caos sulla sala da ballo alla Casa Bianca a favore di Trump

Una Corte d'appello federale ha deciso di permettere al presidente degli Stati Uniti di continuare con le procedure legali in corso, in relazione a un'operazione nella sala da ballo alla Casa Bianca. La decisione arriva dopo una sentenza che aveva precedentemente interrotto le indagini, e ora si attende il prosieguo del procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e sollevato discussioni sul procedimento legale in corso.

Una Corte d'appello federale ha autorizzato il presidente Usa Donald Trump a proseguire la costruzione di una sala da ballo da 400 milioni di dollari alla Casa Bianca, pronunciandosi un giorno dopo che un giudice di grado inferiore aveva continuato a bloccare i lavori in superficie sul sito dell'ex ala Est. Un collegio di tre giudici della Corte d'appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha sospeso temporaneamente l'ordinanza del giudice distrettuale, Richard Leon, che bloccava parte del progetto. Il collegio ha fissato un'udienza per il 5 giugno per esaminare il caso. Nella sua sentenza di giovedì scorso, Leon aveva continuato a bloccare i lavori di ampliamento della sala da ballo di 8.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Corte d'appello ribalta il caos sulla sala da ballo alla Casa Bianca a favore di Trump Notizie correlate Un giudice blocca la sala da ballo di Trump alla Casa Bianca: il progetto da 400 milioni si fermaUn progetto faraonico da 400 milioni di dollari, una demolizione già compiuta e un braccio di ferro istituzionale che arriva fino alle aule di... Leggi anche: Furia Trump: “Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salone feste di Trump alla Casa Bianca, giudice sblocca lavori ma solo per una settimana; La costruzione della sala da ricevimenti della Casa Bianca voluta da Trump può riprendere, per ora; I lavori di costruzione della sala da ballo della Casa Bianca di Trump possono proseguire fino al 17 aprile.; Anthropic, nuova sentenza della Corte federale e round favorevole al Pentagono e Trump. Usa, la Corte d'appello fa sorridere Trump: riparte il cantiere per la sala da ballo alla Casa BiancaUna Corte d'appello federale ha autorizzato il presidente Usa Donald Trump a proseguire la costruzione di una sala da ballo da 400 milioni di dollari alla Casa Bianca, pronunciandosi un giorno dopo ... iltempo.it La costruzione della sala da ricevimenti della Casa Bianca voluta da Trump può riprendere, per oraNegli Stati Uniti una Corte d’appello federale ha stabilito che possono riprendere i lavori per costruire la nuova sala da ricevimenti della Casa Bianca voluta dal presidente Donald Trump (la Casa Bia ... ilpost.it LA GUERRA | Mentre la Casa Bianca valuta l’opzione militare per sbloccare lo Stretto, Papa Leone risponde dall'Africa: «Nessun dibattito col Presidente, porto solo un messaggio di pace» facebook Quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca è stato celebrato come un campione del sovranismo. Ma cosa c'entra il sovranismo con un intervento militare rischioso e fondato su fragili presupposti Cosa c'entra con le offese rivolte al leader spirituale di u x.com