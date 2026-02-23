Pusher ucciso a Rogoredo | arrestato l’agente che ha sparato Il pm | Può uccidere ancora

Cinturrino, agente di 42 anni, ha sparato e ucciso un uomo a Rogoredo, causando grande allarme tra i residenti. La sua azione deriva da un intervento in una situazione ritenuta a rischio di fuga, secondo quanto riferito dal pm. La polizia ha fermato l'agente per evitare che potesse scappare, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’incidente. La comunità si interroga ora sulle ragioni che hanno portato alla decisione di usare la forza.

Attraverso una nota, il procuratore Marcello Viola, che coordina col pm Giovanni Tarzia le indagini della Squadra mobile della Polizia sull'omicidio del presunto pusher 28enne, ha fatto sapere che stamani, 23 febbraio 2026, è stato eseguito un provvedimento di fermo (alla base il pericolo di fuga) a carico di Cinturrino, 42 anni assistente capo del Commissariato Mecenate, "gravemente indiziato" dell'omicidio volontario di Mansouri.

Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoL’agente Carmelo Cinturrino ha sparato a Rogoredo, uccidendo lo spacciatore Abderrahim Mansouri, che avrebbe puntato contro di lui una pistola a salve.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato: è accusato di omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, ha sparato e ucciso un pusher durante un intervento antispaccio a Rogoredo, causando la sua morte.

