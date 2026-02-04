Trump ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente

Un uomo, Ryan Routh, è stato condannato all’ergastolo per aver tentato di uccidere Donald Trump nel 2024. L’attentato è avvenuto al golf club di West Palm Beach, dove Routh aveva puntato il presidente durante una visita. La decisione della corte arriva dopo un processo durato mesi, e Routh ora dovrà passare il resto della vita in carcere.

(Adnkronos) – Ergastolo per Ryan Routh, l'uomo condannato lo scorso anno per aver tentato di uccidere l'allora candidato alla presidenza Donald Trump nel suo golf club di West Palm Beach nel settembre del 2024. È stata quindi accolta la richiesta dei procuratori per i quali "i crimini di Routh meritano indubbiamente la condanna a vita,. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Donald Trump Forbidden Fruit, ecco chi ha tentato di uccidere Ender Questa mattina su Canale 5, i fan di Forbidden Fruit hanno assistito a un momento shock. Ha tentato di uccidere la moglie: pochi giorni prima le botte a un carabiniere Durante le festività natalizie a Capriolo, un carabiniere è stato vittima di un'aggressione da parte di Pasquale Raccioppoli, che aveva tentato di uccidere la propria moglie pochi giorni prima. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Omicidio KIRK: gli spari dall'alto, la folla indica un sospetto cecchino sul tetto del campus Ultime notizie su Donald Trump Argomenti discussi: Femminicidio Manuela Petrangeli, l’ex condannato all’ergastolo. Ryan Routh, tentò di uccidere Trump su un campo da golf nascondendosi nei cespugli: condannato all'ergastoloÈ stato condannato all'ergastolo Ryan Routh, un uomo accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida - ... msn.com Ryan Routh condannato all’ergastolo per avere cercato di uccidere TrumpPer la giuria il 59enne si sarebbe nascosto tra i cespugli di un campo da golf con un fucile semiautomatico per sparare all’attuale presidente, due mesi prima della sua rielezione ... rainews.it Riassuntone. Che settimana ragazzi, ho dovuto scremare se no il Riassuntone diventava infinito… comunque, principiamo! Italia, RaiUno celebra in prima serata i trent’anni di Porta a Porta. Praticamente un ergastolo ostativo. Svizzera, Davos, Trump: "Que facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.