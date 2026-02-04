Trump ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente

Un uomo, Ryan Routh, è stato condannato all’ergastolo per aver tentato di uccidere Donald Trump nel 2024. L’attentato è avvenuto al golf club di West Palm Beach, dove Routh aveva puntato il presidente durante una visita. La decisione della corte arriva dopo un processo durato mesi, e Routh ora dovrà passare il resto della vita in carcere.

(Adnkronos) – Ergastolo per Ryan Routh, l'uomo condannato lo scorso anno per aver tentato di uccidere l'allora candidato alla presidenza Donald Trump nel suo golf club di West Palm Beach nel settembre del 2024. È stata quindi accolta la richiesta dei procuratori per i quali "i crimini di Routh meritano indubbiamente la condanna a vita,. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

