Trump le immagini degli spari nella sala del galà della stampa a Washington

Durante una cena dei giornalisti della Casa Bianca a Washington, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco nell’area di controllo all’esterno del locale. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul posto, dove si sono verificati i fatti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze dell’incidente. L’evento ha causato sconcerto tra i presenti e le autorità stanno conducendo le indagini.

La sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è avvenuta nell’”area di controllo” all’esterno del luogo dell’evento. Lo riferisce il Secret Service riferendosi al luogo in cui gli ospiti devono passare ai metal detector (fonte Ansa Video). Attentato a Trump al gala dei media: spari e panico a Washington, arrestato l’aggressore. Ora si apre il nodo sicurezza © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump, le immagini degli spari nella sala del galà della stampa a Washington Notizie correlate Trump mostra alla stampa le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca: La più bella del mondo – Il video(Agenzia Vista) Washington, 29 marzo 2026 "Ho appena ricevuto questi disegni dagli architetti. Spari al gala di Trump a Washington, fermato un uomo armatoNotte di paura all’Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca: un 31enne apre il fuoco nell’area controlli, ferito un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump è diventato un meme; Trump e la foto che oscura le tenniste dell'Università della Georgia: polemiche; Le immagini dal tavolo del presidente dopo gli spari: Trump e Vance portati via dagli agenti; Trump, un esercito di influencer per il presidente: sono tutti 'fantasmi'. Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al PapaLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al Papa ... tg24.sky.it Trump, la carica degli influencer che non esistono: avatar AI conquistano milioni di followerNei mesi che precedono le elezioni di midterm, centinaia di account con avatar generati dall'AI sono comparsi su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube, tutti con contenuti pro-Trump ... adnkronos.com #Trump "Quanto accaduto è esattamente il motivo per cui i servizi segreti, le forze dell'ordine e ogni Presidente degli ultimi 150 anni, hanno preteso che venisse costruita una grande e protetta sala da ballo all'interno della Casa Bianca". Così il Presidente U x.com Corriere della Sera. . Erika Kirk è stata ripresa mentre, in lacrime, lascia la sala dove si teneva la cena con i corrispondenti di Trump dopo gli spari: nel video si sente la donna dire, tra i singhiozzi, "Voglio solo andarmene". Il marito Charlie Kirk era stato ucciso i - facebook.com facebook