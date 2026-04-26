spari al gala di trump a washington fermato un uomo armato

Durante una cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington, un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco nell’area dei controlli di sicurezza, ferendo un agente. L’uomo è stato fermato subito dopo l’accaduto, e nessun altro è rimasto coinvolto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’episodio. La scena si è conclusa con il fermo dell’individuo e l’intervento delle forze dell’ordine.

Notte di paura all’Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca: un 31enne apre il fuoco nell’area controlli, ferito un agente. L'aggressore avrebbe dichiarato di voler colpire «funzionari del governo». Trump evacuato e poi l’appello: «Risolviamo le differenze pacificamente». Notte di paura a Washington, dove la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca si è trasformata in pochi istanti da evento simbolo della libertà di stampa a scena di panico e tensione. Nella lobby dell’hotel Hilton, sede del gala, un uomo armato ha aperto il fuoco mentre all’interno erano presenti il presidente Donald Trump, la first lady Melania Trump, il vicepresidente JD Vance e circa 2.🔗 Leggi su Laverita.info

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Spari al gala con Trump, fermato l'aggressore

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