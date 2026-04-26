Iran Trump | Il sistema petrolifero rischia l' esplosione entro 3 giorni

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il sistema petrolifero iraniano potrebbe esplodere entro tre giorni se si verificano altre interruzioni delle infrastrutture energetiche. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni tra i due paesi, senza indicare se ci siano azioni specifiche in atto o possibili interventi imminenti. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali statunitensi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che il sistema petrolifero dell'Iran potrebbe "esplodere" entro tre giorni, in caso di ulteriori interruzioni delle infrastrutture energetiche del Paese. Trump ha spiegato in un'intervista a Fox News che, se il greggio non può essere trasportato, "continua ad accumularsi meccanicamente nel sottosuolo", aumentando la pressione nei sistemi di conduttura e nelle strutture sotterranee, fino a provocare "una rottura oppure un'esplosione che potrebbe danneggiare il sistema in modo permanente". Il presidente Usa ha aggiunto che, anche in caso di ricostruzione, le infrastrutture potrebbero tornare solo "al 50%" della capacità attuale, definendo lo scenario una conseguenza "molto, molto grave".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, Trump: "Il sistema petrolifero rischia l'esplosione entro 3 giorni" Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Notizie correlate Trump: “Entro tre giorni il sistema petrolifero iraniano può esplodere: la pressione nei pozzi si accumula. Io? Non ho fretta”oma, 26 aprile 2026 - L’Iran rischia danni permanenti al suo sistema petrolifero, se ci saranno altre interruzioni nelle infrastrutture energetiche... Leggi anche: Trump avverte l’Iran: “Sto valutando un attacco limitato”. Teheran: “Bozza di accordo pronta entro 2 o 3 giorni” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’Iran non intende partecipare a nuovi colloqui; La guerra di Trump prosciuga le scorte di missili: Spesi fino a 35 miliardi per bombardare l'Iran; Il politologo Kupchan: Trump ha fretta di chiudere un accordo, l'Iran lo sa e per questo si sente forte. Due opzioni: per lui andrà male o molto male; Iran, Trump invia altri 10.000 soldati nel Golfo: dalle truppe alle navi il dispiegamento americano. Iran, Trump: Il sistema petrolifero rischia l'esplosione entro 3 giorniIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che il sistema petrolifero dell'Iran potrebbe esplodere entro tre giorni, ... iltempo.it Trump: Entro tre giorni il sistema petrolifero iraniano può esplodere: la pressione nei pozzi si accumula. Io? Non ho frettaAltre interruzioni energetiche del Paese potrebbero causare danni irreparabili nelle infrastrutture di estrazione del greggio, anche con la ricostruzione potrebbero tornare solo al 50% della loro capa ... msn.com Nonostante il fallimento dei colloqui Usa-Iran, Pakistan e Oman cercano di riavviare il dialogo mentre le ostilità si intensificano tra Israele e milizie libanesi - facebook.com facebook Trump vuole “liberare” il popolo iraniano! Guardate questo tranquillo tramonto: famiglie che passeggiano, bambini in bicicletta, persone che si godono la loro città bella e pulita all’ombra degli alberi. Proprio come le sere d’estate a Roma o a Firenze. Il popolo x.com