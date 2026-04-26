Trump in fuga per spari a Washington un ‘eroe’ resta a tavola

A Washington si sono verificati momenti di tensione durante una cena tra il presidente e i giornalisti della Casa Bianca, quando un uomo armato ha aperto il fuoco nel luogo. La polizia è intervenuta rapidamente per gestire la situazione, e il presidente è stato evacuato dall'edificio. Nel caos scatenato dall’incidente, un uomo rimasto a tavola è stato definito “eroe” per il suo comportamento. La zona è stata successivamente messa in sicurezza.

(Adnkronos) – Panico e caos a Washington per l'attacco di un uomo armato alla cena tra il presidente Donald Trump e i corrispondenti della Casa Bianca. Nell'emergenza totale, conclusa con la cattura dell'attentatore, c'è spazio anche per un sorriso al termine di una nottata ad altissima tensione. Sui social rimbalzano i video che documentano l'allarme,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump Calls Shooting Of National Guard Members An ‘Act Of Terror’ Notizie correlate Leggi anche: Trump, gli spari a Washington e la ‘fuga’ del presidente Trump nel mirino, spari alla cena con i giornalisti: paura a WashingtonAttimi di panico nel cuore di Washington, dove una serata simbolo del rapporto tra Casa Bianca e stampa si è trasformata in un’emergenza di sicurezza. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I vuoti e le amnesie dei sovranisti in fuga da Trump; Il sovranismo si scopre in crisi, tutti in fuga da Calamity Trump; Usa, il momento degli spari a cena corrispondenti con Trump. VIDEO; Si tratta di fortuna, abilità o di una fuga di notizie? La BBC indaga sulle operazioni avvenute prima degli annunci di Trump. Trump diffonde le immagini del sospetto che tenta la fuga dagli agentiUn video di sorveglianza diffuso dal presidente Donald Trump mostra i momenti concitati dell’incidente avvenuto durante la cena della White House Correspondents’ Association (WHCA) a Washington. Le im ... msn.com Trump minaccia il carcere per la fuga di notizie sui piloti in Iran(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Donald Trump minaccia il carcere per il giornalista che per primo ha pubblicato la storia del pilota disperso in Iran per due giorni: è stato messo in pericolo e anche tut ... corrieredellosport.it Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-evacuato-cena-corrispondenti-casa-bianca-sventato-attentato-AI2FSFiC #Trump #Usa #attentato #IlSole24Ore - facebook.com facebook Genesi e apocalisse di Trump, una crociata arci americana x.com