Trump gli spari a Washington e la ‘fuga’ del presidente

Nelle ultime ore si è verificato un episodio a Washington che ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti. Un uomo ha aperto il fuoco vicino alla sede della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, causando l'intervento delle forze di sicurezza. Successivamente, il presidente è stato messo in salvo e accompagnato in un luogo sicuro. La situazione è ancora sotto monitoraggio mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – Gli spari e la 'fuga' di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato portato in salvo a Washington dopo l'attacco di uomo che ha aperto il fuoco nei pressi della location della cena dei corrispondenti della Casa Bianca. I video diffusi online mostrano i momenti in cui il presidente viene informato dell'episodio..🔗 Leggi su Periodicodaily.com Reena Bhardwaj Reports Chaos Inside White House Correspondents’ Dinner Notizie correlate Trump evacuato tra gli spari al gala di Washington: ‘Pensavo fosse un vassoio’, il dettaglio che inquietaPanico alla cena dei corrispondenti: colpi d’arma da fuoco e fuga in pochi secondi Doveva essere una serata simbolica, uno di quei momenti in cui... Leggi anche: Washington, spari all’evento di Trump con la stampa. Nessun ferito, sospetto arrestato Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump portato al sicuro. Trump pubblica la foto dell'uomo arrestato dopo gli spari all’HiltonUn’immagine diffusa sui social dal presidente Donald Trump riaccende l’attenzione sull’incidente armato avvenuto durante la cena della White House ... ilmessaggero.it Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra x.com la Repubblica. . Donald Trump era al tavolo d'onore della cena con i corrispondenti della Casa Bianca quando si sono avvertiti gli spari all'esterno della sala. Il presidente è stato subito circondato dalle forze di sicurezza e portato fuori, ma ha perso l'equilibrio - facebook.com facebook