Caso Epstein Bill Clinton | Non avevo idea dei suoi crimini I dem incalzano Trump | Tiri fuori le palle e venga anche lui a testimoniare

Bill Clinton ha dichiarato di non aver visto nulla e di non aver commesso nulla di male durante un'audizione davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana. I Democratici hanno chiesto a Trump di testimoniare, mentre i rappresentanti repubblicani hanno invitato l'ex presidente a mostrare coraggio e a partecipare. Clinton ha affermato di non essere al corrente dei crimini attribuiti a Epstein.

«Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male». Parla così Bill Clinton davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana. L’ex presidente statunitense è stato chiamato a testimoniare sul caso relativo a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere, con cui l’ex inquilino della Casa Bianca ha intrattenuto rapporti in passato. «Non avevo idea dei suoi crimini», ha promesso Clinton. «So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. So quello che ho visto e ancora più importante quello che non ho visto», ha detto nella sua dichiarazione iniziale, pubblicata anche su X. Ieri, giovedì 26 febbraio, era toccato a sua moglie, Hillary Clinton, testimoniare davanti ai deputati Usa. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Caso Epstein, Bill Clinton: “Non ho visto nulla. Non avevo idea dei suoi crimini”

Leggi anche: Caso Epstein, Hillary Clinton: «Non l'ho mai incontrato e non avevo idea dei suoi crimini. Sono inorridita»

Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Caso Epstein, quei file scomparsi su Trump e la Clinton connection; Hillary Clinton all'attacco: 'Mai incontrato Epstein, interrogate Trump'. Oggi l'audizione di Bill Clinton; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Sospesa la deposizione di Hillary dopo una fuga di notizie. Lei: La commissione dovrebbe indagare su Trump, non su di me.

Caso Epstein, ascoltata Hillary Clinton: Mai incontrato, indagate su Trump. Ora tocca a BillL’ex segretaria di Stato nega ogni coinvolgimento del marito Bill e chiarisce la presenza di Ghislaine Maxwell al matrimonio della figlia ... affaritaliani.it

Caso Epstein, Bill Clinton davanti alla Commissione vigilanza. I democratici: È il presidente sbagliatoL’ex presidente Usa chiamato a deporre sui file del finanziere pedofilo. La moglie Hillary ha rimandato le domande al marito ... msn.com

#TG2000 - Il caso Epstein. Hillary Clinton testimonia di fronte al congresso. Non ho mai incontrato quell’uomo, dice. Oggi sarà sentito il marito Bill Clinton. #27febbraio #Epstein #HillaryClinton #EpsteinFiles #Clinton #BillClinton #esteri #TV2000 - facebook.com facebook

Caso Epstein, oggi Bill Clinton al Congresso. Dalle foto alle email, che cosa c’è nei file x.com