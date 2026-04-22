Il portiere italiano, noto per la sua lunga carriera, ha recentemente scherzato sulla difficoltà di vedere gli alieni rispetto alla sua nazionale, che non si è qualificata a tre Mondiali consecutivi. Durante un momento di relax a King’s Cross, ha acceso una sigaretta prima di entrare negli uffici del Guardian, dove è stato accolto con calore da un agente di sicurezza. La scena si è svolta in modo spontaneo e amichevole.

Buffon “s i accende una sigaretta per strada a King’s Cross e poi entra negli uffici del Guardian come una forza allegra e di buon cuore, ricambiando l’abbraccio di un agente di sicurezza che sembra sopraffatto dalla sua presenza “. Risponderà all’intervista in italiano, scrive Donald McRea. “Ci sono due cose di cui sono particolarmente orgoglioso – dice – La prima è la longevità e la continuità delle mie prestazioni ad alto livello. La seconda è il legame con i miei compagni di squadra, la nostra intesa in campo, che è uno dei modi più belli di lavorare e giocare insieme”. Ricorda la sua stagione migliore, il 2002-03, quando “ero in una forma superba, una sensazione che ho provato anche nel 2006 ai Mondiali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon al Guardian: “Pensavo fosse più facile vedere gli alieni piuttosto che l’Italia non qualificarsi a tre Mondiali di fila”

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