Donald Trump non si scusa per il video pubblicato dalla Casa Bianca che mostra i coniugi Obama come scimmie. Il presidente afferma di non aver caricato il video e di non averlo nemmeno visto. La polemica continua a crescere, mentre Trump respinge ogni responsabilità.

Donald Trump sostiene di non aver visto il video razzista sugli Obama prima che venisse pubblicato sul suo social Truth. Lo ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca, spiegando di essersi fermato alla prima parte della clip e di aver poi lasciato allo staff la decisione di pubblicarla. Una versione che però non ha placato la tempesta politica e istituzionale scatenata da un contenuto che raffigurava Barack e Michelle Obama come scimmie, richiamando uno dei luoghi comuni razzisti più antichi e violenti della storia americana. Il video, realizzato con l’intelligenza artificiale, è rimasto online per alcune ore, raccogliendo migliaia di interazioni prima di essere rimosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump non si scusa per il video sugli Obama-scimmie: “Non l’ho caricato io, non l’ho visto neanche”

Approfondimenti su Obama Scimmie

Il presidente americano Donald Trump si rifiuta di scusarsi per il video razzista su Michelle e Barack Obama.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Obama Scimmie

Argomenti discussi: Trump, non mi scuso per video su Obama, non l'avevo visto tutto; Caso Epstein, il racconto di una vittima: Avevo 16 anni, Trump ci ha tradite; Bill Gates si scusa per ogni minuto trascorso con Jeffrey Epstein; Trump condanna, ma non si scusa per il video che raffigura gli Obama come scimmie.

Video razzista con gli Obama, Trump condanna ma non si scusa: Non l'avevo vistoDonald Trump condanna la parte razzista di un video sugli Obama condiviso su Truth Social, ma non si scusa. La vicenda scatena critiche bipartisan e tensioni politiche in vista delle elezioni di medio ... adnkronos.com

Trump non si scusa per il video razzista sugli Obama: Non ho sbagliato, non l’avevo visto tuttoIl presidente degli Stati Uniti, anche dopo che il video con un'immagine razzista di Michelle e Barack Obama è stato rimosso dal suo account su Truth ... fanpage.it

Trump incontra Khamenei: Trump: “Ciao Khamenei, voglio impossessarmi del tuo Paese per sfruttarlo fino all’osso. Per farlo, devo mettere un presidente fantoccio al tuo posto. Vorrei proporti di disarmare” Khamenei: “Scusa, non ho capito: in che senso” Tru facebook

#giuseppe rossi fan dell' #ice, insulti agli oppositori di #trump che li attaccano. Scoppia la polemica e lui si scusa: «Sono solo preoccupato» x.com