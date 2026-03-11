Elena Rebeca Burcioiu scomparsa tra Foggia e San Severo da giorni si teme il peggio | ricerche nei pozzi

Elena Rebeca Burcioiu è scomparsa tra Foggia e San Severo da diversi giorni. Le autorità stanno conducendo ricerche in tutta la zona, con particolare attenzione ai pozzi. Nella notte è stato trovato il suo giubbotto, ma il suo eventuale ritrovamento rischia di essere legato a un esito negativo. Le forze dell’ordine continuano le operazioni di ricerca senza sosta.

Con il tempo che passa cresce l’apprensione per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa nell’area tra Foggia e San Severo il 2 marzo. Nelle ultime ore è stato ritrovato il suo giaccone bianco, che giaceva sul luogo dell’avvistamento. Le ricerche si concentrano tra i casolari, le campagne e i pozzi che si trovano lungo la statale 16. L’ultimo segnale della ragazza risale alle 12:47 del giorno della scomparsa, quando la ragazza ha ricevuto una telefonata da un’amica preoccupata per lei. Le ricerche nei casolari e nei pozzi tra Foggia e San Severo La scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu I sospetti dell'amica Le ricerche nei casolari e nei pozzi tra Foggia e San Severo Come riporta Ansa, le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu non si sono interrotte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

