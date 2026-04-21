Recentemente, Donald Trump è stato al centro di critiche da parte di alcuni gruppi noti come Maga, riguardo alla sua posizione sulla guerra in Iran. Nel frattempo, circola una teoria del complotto secondo cui l’attentato a un noto politico, avvenuto durante il suo mandato, sarebbe stato una messa in scena. Questa teoria sostiene che l’attentato sia stato orchestrato come parte di una farsa, senza prove concrete a sostegno.

Un influente podcater statunitense sostenitore di Trump, Tim Dillon, ha detto di ritenere che l’attentato a cui il presidente statunitense è scampato durante la campagna elettorale fosse una messa in scena. È un segnale del calo della popolarità di Trump che sta continuando a peggiorare anche a causa della guerra in Iran. I Repubblicani rischiano ora di perdere sia la Camera sia il Senato alle elezioni di metà mandato. La teoria del complotto sull'attentato a Trump Chi è Tim Dillon Trump sta andando molto male nei sondaggi Le dure accuse a Trump sul mancato accordo con l'Iran La teoria del complotto sull’attentato a Trump L’attentato a Trump risale al 13 luglio 2024, durante un comizio per la campagna elettorale per le elezioni presidenziali a Butler, in Pennsylvania.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump criticato dai Maga per la guerra in Iran, teoria del complotto sull'attentato a Butler: "Farsa"

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