Durante una cena con l’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca, sono stati uditi degli spari a pochi metri dalla sala, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. Un video diffuso sui social ha attirato l’attenzione, con alcuni utenti che interpretano il suono come un segnale o un trucco di magia. La polizia ha confermato che si è trattato di un episodio che ha generato tensione, senza comunque segnalare feriti o arresti.

La cena con l'associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca si è trasformata in una notte di paura, quando spari si sono uditi a pochi metri dalla sala. Il presidente Donald Trump è rimasto illeso, e altri alti funzionari della Casa Bianca sono stati evacuati. Le autorità hanno dichiarato che l'incidente è avvenuto all'esterno della sala da ballo dove erano seduti Trump e gli altri ospiti. L'evento è stato annullato e verrà riprogrammato. L'uomo armato, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, laureato in ingegneria, sviluppatore di videogiochi e insegnante part-time sotto la custodia...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump e il trucco di magia: "Segnale per gli spari". Il video scatena i complottisti

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