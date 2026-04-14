Caivano ' stesa' per il controllo del territorio | gli spari in un video

A Caivano, tre persone sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di aver compiuto atti di intimidazione pubblica usando armi e detenendole illegalmente. Le autorità hanno anche contestato modalità mafiose legate alle azioni di controllo del territorio. Un video ha mostrato gli spari durante gli episodi. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli e le eventuali altre persone coinvolte.

Tre persone arrestate dai carabinieri per reati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica della stesa avvenuta il 27 settembre scorso all’interno del Parco Verde di Caivano: 9 persone in sella a 5 scooter avevano sparato in aria almeno 8 colpi d’arma da fuoco, permettendo, al momento, di identificare 3 dei presunti responsabili. Il movente, secondo gli investigatori, è da ricercare nel tentativo di affermare una nuova egemonia criminale in quel territorio dopo i fermi effettuati a carico di esponenti apicali del clan Ciccarelli.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caivano, 'stesa' per il controllo del territorio: gli spari in un video Caivano, raid camorristico con spari in aria e intimidazioni: tre arresti dopo una stesaÈ di 3 soggetti napoletani arrestati per pubblica intimidazione e porto illegale di armi aggravati dalle modalità mafiose il bilancio di... Caivano, terrore al Parco Verde: “stesa” per il controllo della droga, tre arrestiUn’azione dimostrativa, tipica delle cosiddette “stese”, finalizzata a intimidire e marcare il controllo sul territorio.