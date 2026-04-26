Durante un evento dedicato ai giornalisti, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Il presidente è rimasto illeso, ma un agente di sicurezza è stato ferito. La sparatoria si è verificata dopo che si era svolto il gala di Trump con i giornalisti. Vari esponenti politici negli Stati Uniti hanno condannato l’accaduto e hanno espresso solidarietà al presidente.

Doveva essere la cena di gala che celebrava la libertà di stampa e la Costituzione americana alla quale partecipava per la prima volta il presidenteDonald Trump, invece si è trasformata in una notte di puro terrore.All’interno dell’hotel Hilton di Washington, nella lobby, si sono sentitivari spari, quattro o sei.Il tycoon era accerchiato da tutti i membri principali del suo governoe da sua moglie Melania. Al momento della tragedia, i 2.600 giornalisti presenti hanno cercato riparo come potevano, il presidente a stelle e strisce insieme al suo braccio destro JD Vance sono stati subito evacuati per primi. I due sono stati portati via seguendo le norme del protocollo e scortati dagli agenti del Secret Service.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spari al gala di Trump con i giornalisti: salvo il presidente, ferito un agente

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