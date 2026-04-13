Papa Leone risponde a Trump dopo l' incredibile attacco del presidente Usa non ho paura parlo del Vangelo
Papa Leone XIV ha risposto alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che aveva rivolto un attacco diretto alla Chiesa e ai suoi principi. La replica si è concentrata su un messaggio di fermezza e di fede, con il Papa che ha ribadito la propria fiducia nel Vangelo e nel ruolo della religione. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, suscitando reazioni diverse tra i leader mondiali e i media.
Papa Leone XIV ha replicato a Donald Trump dopo il duro attacco del presidente degli Stati Uniti d’America. Prevost ha commentato le parole di Trump sul volo da Roma ad Algeri. Ai giornalisti, come riportato da ANSA, il Pontefice ha detto: “Io non ho paura dell’amministrazione Trump“, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”. Leone XIV ha poi aggiunto, riferendosi ancora al presidente Usa: “Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui”. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Virgilio.it
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