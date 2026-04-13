Papa Leone risponde a Trump dopo l' incredibile attacco del presidente Usa non ho paura parlo del Vangelo

Papa Leone XIV ha risposto alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che aveva rivolto un attacco diretto alla Chiesa e ai suoi principi. La replica si è concentrata su un messaggio di fermezza e di fede, con il Papa che ha ribadito la propria fiducia nel Vangelo e nel ruolo della religione. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, suscitando reazioni diverse tra i leader mondiali e i media.