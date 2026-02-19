Paura sul volo Napoli-Berlino | un passeggero inizia a farneticare e l’aereo torna indietro per paura di un attentato
Un passeggero sul volo Napoli-Berlino ha iniziato a parlare di un attentato, provocando il panico a bordo. Mentre l’aereo era in volo, l’uomo ha pronunciato frasi inquietanti, arrivando a parlare di “fine del mondo”. I passeggeri hanno subito capito che qualcosa non andava e si sono spaventati, pensando a una possibile bomba nascosta. La compagnia aerea ha deciso di tornare indietro e atterrare a Napoli, per motivi di sicurezza. L’incidente ha provocato tensione tra i viaggiatori, che sono stati fatti scendere in tutta fretta.
Paura e caos a bordo di un volo Easyjet in partenza ieri da Napoli con destinazione Berlino. Un uomo ha iniziato improvvisamente a pronunciare frasi “ inquietanti “, arrivando anche a parlare di “fine del mondo”, quando l’aereo era già decollato: i passeggeri hanno iniziato a temere il peggio, temendo che si trattasse di un terrorista e avesse piazzato una bomba a bordo. Il velivolo ha quindi fatto ritorno allo scalo partenopeo di Capodichino, dove l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di Polizia. Tutti i passeggeri sono stati fatti temporaneamente scendere per consentire alle autorità un’accurata ispezione: una volta terminate le operazioni di controllo, è stato consentito a tutti di risalire a bordo e il volo è potuto ripartire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Easyjet, paura sul volo Napoli-Berlino: uomo pronuncia frasi inquietanti e l’aereo torna indietroUn passeggero dell’aereo Napoli-Berlino di Easyjet ha detto frasi inquietanti, causando il rientro in aeroporto.
Un passeggero ha avuto un malore improvviso a bordo di un volo Easyjet da Napoli a Berlino, causando il panico tra i passeggeri.
Easyjet, paura sul volo Napoli-Berlino: uomo pronuncia frasi inquietanti e l'aereo torna indietro. «Pensavamo fosse un terrorista»Paura e caos a bordo dell'aereo Easyjet in partenza da Napoli e diretto a Berlino. Un uomo ha iniziato a pronunciare ... msn.com
Caos sul volo partito da Napoli: Sta per arrivare la fine del mondoSull'aereo Easyjet, in partenza da Napoli e diretto a Berlino, un uomo visibilmente ubriaco ha iniziato a urlare frasi riguardanti la fine del mondo. Il personale di bordo è intervenuto, visto che i p ... napolitoday.it
"Ero sul volo Napoli Berlino e ho vissuto in prima persona tutta la vicenda. Siamo in stati in pochi ad essere presenti per tranquillizzare la situazione. Devo però ovviare a quanto comunicato, Il personale di bordo si è avvalso più della presenza dei passeggeri facebook
"Ci sono stati momenti di caos oggi su un aereo Easyjet Napoli-Berlino. Passeggeri riferiscono che durante il volo un uomo ha iniziato a pronunciare una serie di frasi inquietanti infastidendo varie persone. L'aereo ha fatto ritorno a Napoli-Capodichino dove l'u x.com