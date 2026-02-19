Un passeggero sul volo Napoli-Berlino ha iniziato a parlare di un attentato, provocando il panico a bordo. Mentre l’aereo era in volo, l’uomo ha pronunciato frasi inquietanti, arrivando a parlare di “fine del mondo”. I passeggeri hanno subito capito che qualcosa non andava e si sono spaventati, pensando a una possibile bomba nascosta. La compagnia aerea ha deciso di tornare indietro e atterrare a Napoli, per motivi di sicurezza. L’incidente ha provocato tensione tra i viaggiatori, che sono stati fatti scendere in tutta fretta.

Paura e caos a bordo di un volo Easyjet in partenza ieri da Napoli con destinazione Berlino. Un uomo ha iniziato improvvisamente a pronunciare frasi “ inquietanti “, arrivando anche a parlare di “fine del mondo”, quando l’aereo era già decollato: i passeggeri hanno iniziato a temere il peggio, temendo che si trattasse di un terrorista e avesse piazzato una bomba a bordo. Il velivolo ha quindi fatto ritorno allo scalo partenopeo di Capodichino, dove l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di Polizia. Tutti i passeggeri sono stati fatti temporaneamente scendere per consentire alle autorità un’accurata ispezione: una volta terminate le operazioni di controllo, è stato consentito a tutti di risalire a bordo e il volo è potuto ripartire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Paura sul volo Napoli-Berlino: un passeggero inizia a farneticare e l'aereo torna indietro per paura di un attentato

