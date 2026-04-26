Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di interrompere i negoziati in corso, causando scompiglio nelle relazioni internazionali e influenzando la situazione in Iran. La cancellazione della missione diplomatica di alcuni rappresentanti statunitensi in Pakistan ha interrotto i tentativi di dialogo con Teheran. La mancanza di una leadership stabile nella capitale iraniana contribuisce a bloccare le trattative e a rendere più complessa la gestione delle operazioni militari nella regione.

? Cosa sapere Trump annulla la missione diplomatica di Witkoff e Kushner in Pakistan verso l'Iran.. L'instabilità della leadership a Teheran blocca i negoziati e complica la gestione militare.. Donald Trump ha annullato la missione diplomatica in Pakistan prevista per Steve Witkoff e Jared Kushner, dichiarando che a Teheran regna una confusione tale da rendere impossibile identificare chi detenga il comando effettivo. La decisione, comunicata dal presidente statunitense prima del suo rientro alla Casa Bianca dopo un passaggio in Florida, mette in discussione l’efficacia di un viaggio che avrebbe richiesto diciotto ore di volo per incontrare figure che, secondo la leadership americana, non hanno una chiara autorità decisionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump blocca i negoziati: caos a Teheran, chi comanda in Iran?

Trump says US negotiators will head to Pakistan on Monday for talks with Iran

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