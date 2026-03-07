Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto recenti attacchi nella regione, con obiettivi ufficialmente dichiarati da Trump e Netanyahu. Si parla di azioni militari coordinate e di obiettivi specifici, mentre le autorità coinvolte non forniscono dettagli sulle motivazioni sottostanti. La situazione rimane tesa, senza indicazioni precise sulla durata o sulle future mosse delle parti coinvolte.

Perché gli Usa e Israele hanno attaccato? Gli obiettivi dichiarati ufficialmente da Trump e Netanyahu sono due. Il primo è eliminare per sempre la minaccia nucleare e missilistica iraniana. Israele sostiene da tempo che Teheran è vicina alla realizzazione di un programma atomico per scopi militari, e Trump dà credito a questo allarme: «Se non avessimo colpito entro due settimane, avrebbero avuto un'arma nucleare» ha detto il capo della Casa Bianca, aggiungendo che con i loro missili gli iraniani potrebbero colpire non solo Israele ma anche l'Europa e le basi americane. Il secondo obiettivo indicato da Trump e Netanyahu è il... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran-Usa, cosa vuole Trump? Chi comanda a Teheran? Quanto durerà la guerra? Domande e risposte

Leggi anche: Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? Può davvero conquistarla? L'Europa può entrare in guerra con gli Usa per proteggerla? Domande e risposte

Iran, Trump: “Operazione durerà 4 settimane, Teheran vuole parlare”(Adnkronos) – Donald Trump è pronto al dialogo con il 'nuovo' Iran ma l'attacco non si ferma.

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Contenuti e approfondimenti su Iran Usa cosa vuole Trump Chi comanda a....

Temi più discussi: Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Perché Trump ha parlato di resa incondizionata per l'Iran (e cosa lo preoccupa veramente); Iran-Usa, il doppio ordine di Trump nel giorno decisivo.

Perché gli Usa di Trump e Israele hanno attaccato l'Iran, le 6 ragioni e cosa può succedere oraTrump ha annunciato su Truth che gli Usa avrebbero colpito obiettivi del militari in Iran, Israele si preparava da settimane a un possibile conflitto ... virgilio.it

Guerra Usa-Israele all'Iran, quali sono i rischi per l'Italia di essere colpita dai missili secondo CrosettoUsa e Israele scatenano la guerra in Iran, i rischi per l'Italia: potremmo essere colpiti dai missili? La risposta del ministro Crosetto ... virgilio.it

Iran, riaperto lo stretto di Hormuz: "Colpiremo solo le navi di Usa e Israele" | Pezeshkian: "Non attaccheremo più i Paesi vicini" #iran x.com

Guerra Usa-Iran, voli Europa-Asia alle stelle: biglietti fino a +900% e rotte stravolte - facebook.com facebook