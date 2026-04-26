Iran-Usa Trump cancella missione negoziatori in Pakistan | A Teheran non si sa chi comanda

Il dialogo tra Iran e Stati Uniti continua a essere al centro di tensioni e incertezze. Recentemente, il presidente americano ha deciso di cancellare la missione diplomatica prevista in Pakistan, incaricando i propri rappresentanti di non partire. La decisione arriva in un momento in cui si susseguono annunci e smentite riguardo alle trattative tra le due nazioni, mentre a Teheran si discute ancora su chi abbia il controllo delle decisioni ufficiali.

(Adnkronos) – Negoziati Iran-Usa tra annunci e smentite. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cancellato la missione in Pakistan di Steve Witkoff e Jared Kushner. Mentre in Libano è sempre più in bilico il cessate il fuoco. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato alle Forze di difesa israeliane (Idf) di "colpire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

President Trump says U.S. negotiators will be in Pakistan Monday for talks with Iran. #news #trump

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