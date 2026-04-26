(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Non è un edificio particolarmente sicuro e. non volevo dirlo, ma questo è il motivo per cui dobbiamo avere tutti gli attributi di ciò che stiamo pianificando alla Casa Bianca. In realtà è una stanza più grande ed è molto più sicura. È a prova di droni, ha vetri antiproiettile. abbiamo bisogno della sala da ballo, ecco perché i Servizi Segreti, ecco perché i militari la stanno richiedendo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa dopo l'attentato a Washington. Courtesy: Casa Bianca Fonta: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump: Attentato dimostra che la Casa Bianca non è sicura, abbiamo bisogno della ballroom

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