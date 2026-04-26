Trump attacco a Washington | chi è l’attentatore il piano e le armi Il punto sulle indagini

Un uomo ha aperto il fuoco a Washington con l'intenzione di colpire funzionari dell'amministrazione di un ex presidente e probabilmente anche il presidente stesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'attacco, cercando di capire il piano e le armi utilizzate. Finora non sono stati resi noti dettagli su eventuali complici o motivazioni precise, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell'episodio.

(Adnkronos) – L'uomo che ha sparato a Washington voleva colpire membri dell'amministrazione di Donald Trump e "probabilmente" il presidente. Il movente dell'attacco di Cole Tomas Allen, 31 anni, rimane ancora sconosciuto. L'uomo è stato bloccato dagli agenti del Secret Service al Washington Hilton a qualche decina di metri dalla sala che ospitava la cena dei.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Trump accusa Teheran per il bombardamento della scuola femminile in Iran Notizie correlate Spari al gala con Trump, cosa è successo: le armi, il panico e il piano dell'attentatoreEra la prima volta che Donald Trump partecipava al gala dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton in qualità di presidente. Ecco il piano dell’attentatore alla cena con Donald Trump: il viaggio in treno da Los Angeles, la camera d’albergo e le armi acquistate anni primaLa perquisizione notturna nella sua abitazione di Torrance, in California, il lavoro dei tecnici per scovare qualsiasi minima informazione nei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spari alla cena di Trump, chi è l'attentatore. Il presidente pubblica la foto; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Spari al gala dei media: attacco a Trump, Washington sotto shock; Spari alla cena dei corrispondenti, Trump viene portato via dalla scorta: la corsa nella Bestia. Trump, attacco a Washington: chi è l'attentatore, il piano e le armi. Il punto sulle indaginiIl 31enne Cole Tomas Allen non collabora con gli investigatori. In treno da Los Angeles a Washington, alloggiava nell'hotel dove era in programma la cena ... adnkronos.com Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it La cena al Washington Hilton con Trump è finita in un nulla di fatto dopo l’irruzione di Cole Tomas Allen. Ma a catturare l’attenzione non sono stati solo gli attimi drammatici Leggi l'articolo #Washington - facebook.com facebook #Trump "Quanto accaduto è esattamente il motivo per cui i servizi segreti, le forze dell'ordine e ogni Presidente degli ultimi 150 anni, hanno preteso che venisse costruita una grande e protetta sala da ballo all'interno della Casa Bianca". Così il Presidente U x.com