Durante il tradizionale gala dei corrispondenti della Casa Bianca, si sono verificati degli spari che hanno causato panico tra i presenti. È la prima volta che l'ex presidente partecipava all'evento in qualità di ex inquilino della Casa Bianca. La polizia ha intervenuto sul posto, e sono stati trovati e sequestrati alcuni proiettili. Le autorità stanno indagando sulle circostanze e sul piano dell'attentatore.

Era la prima volta che Donald Trump partecipava al gala dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton in qualità di presidente. Pochi istanti dopo gli spari, quattro per i testimoni, si è sentito gridare "Rimanete a terra!" e "Abbassatevi!", mentre gli ospiti, tra cui corrispondenti, funzionari dell'amministrazione Trump e alcuni membri del suo gabinetto, si mettevano al riparo come potevano e nella grande sala scoppiava il panico. Nel caos, il presidente è stato rapidamente circondato dal personale dei servizi segreti statunitensi, con le armi spianate, che lo hanno portato via dal palco attraverso una tenda sul retro. Anche il vicepresidente JD Vance e i membri del Gabinetto di Trump presenti all'evento sono stati fatti uscire di corsa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spari al gala con Trump, cosa è successo: le armi, il panico e il piano dell'attentatore

Tenta di entrare nel resort di Trump a Mar-a-Lago e viene ucciso: aveva fucile e tanica di benzina

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